Три человека погибли при падении легкомоторного самолёта в Татарстане

Самолёт загорелся после падения.фото: wikipedia.org/YesSayYes--> Возле посёлка Камское Устье в Татарстане упал и загорелся легкомоторный самолёт Cessna-172, сообщает 10 июля Приволжская транспортная прокуратура.
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