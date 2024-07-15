Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Просроченный наркопюрер видим унюхался до зелёных соплей и чертей, раз обвинил Пиндостан в своих бедах, мля, выборы в...Зеленский заявил,...
  • Валентин Воробьев
    Вот что интересно: водителю за пьяную езду тюрьма а самокатчику сумаВ Москве впервые ...
  • Лидия Санникова
    Только после капитуляции клоуна-наркомана... И его наказания, как преступника, убийцы мирных жителей.Зеленский заявил,...

"АвтоВАЗ" остановил производство Lada Vesta Sportline

"АвтоВАЗ" остановил производство Lada Vesta Sportline

Производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline приостановлено, сообщает Wroom.ru. В прайс-листах на официальном сайте "АвтоВАЗа", относящихся к машинам в исполнении Sportline, появилось примечание "Не производится".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх