"АвтоВАЗ" остановил производство Lada Vesta Sportline

Производство седанов и универсалов Lada Vesta Sportline приостановлено, сообщает Wroom.ru. В прайс-листах на официальном сайте "АвтоВАЗа", относящихся к машинам в исполнении Sportline, появилось примечание "Не производится".
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