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Регион 29

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Житель Архангельска предстанет перед судом за оправдание терроризма в мессенджерах

Житель Архангельска предстанет перед судом за оправдание терроризма в мессенджерах

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 46-летнего жителя Архангельска. Его обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.

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