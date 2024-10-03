Грядущие революционные вызовы нашего времени. Размышления на рефлексии Олимпиады. Часть 2

Западный мир, со всеми его ошибками и со всем его несовершенством, был высокоразвитой цивилизацией. Что придет ей на смену? Сопротивление бесполезно? {{764884}}Европейский континент, некогда весьма уютный и благоустроенный, нынче теряет свою идентичность.