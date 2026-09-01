Евгения Позднякова: на Камчатке на зимнюю стоянку ждут 70 яхт

На Восточном экономическом форуме 1-4 сентября, Евгения Позднякова сообщила, что число заявок на зимнее хранение яхт в "Яхтенном порту" Камчатки превысило возможности первого этапа проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бразилия и Россия...
- Пугающее "пророче...
- GS АКРА: Цены на коф...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым