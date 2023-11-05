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В ДТП с авто на летней резине в Красноярске погибли три человека

В ДТП с авто на летней резине в Красноярске погибли три человека

В Красноярске на улице Чернышевского произошло смертельное ДТП.Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщила, что 18-летний водитель LADA Priora ехал по встречке и врезался в городскую маршрутку ПАЗ.

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