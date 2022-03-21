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Осака стала амбассадором криптовалютной биржи

Наоми Осака стала амбассадором криптовалютной биржи FTX. Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» подписала с компанией долгосрочное партнерское соглашение, по условиям которого получит долю в капитале и будет получать дополнительную выплату в криптовалюте.

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