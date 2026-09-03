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Газета.ру

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Глава МИД Украины заявил о скорой "новой динамике" в мирных переговорах

Глава МИД Украины заявил о скорой "новой динамике" в мирных переговорах

Андрей Сибига © Hennadii Minchenko/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры по урегулированию конфликта могут активизироваться в ближайшее время, и посоветовал «следить за новостями».

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