Глава МИД Украины заявил о скорой "новой динамике" в мирных переговорах

Андрей Сибига © Hennadii Minchenko/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры по урегулированию конфликта могут активизироваться в ближайшее время, и посоветовал «следить за новостями».
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