Правду из окопов решили перекрыть: Белоусов не должен знать лишнего

Несмотря на жёсткую критику и множество призывов одуматься и не делать глупостей, Государственная Дума приняла вредительский закон, который вводит наказание военнослужащих 10 сутками ареста за использование гаджетов в зоне спецоперации.
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