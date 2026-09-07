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Царьград

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Вагенкнехт призвала отменить санкции против России после выборов

Вагенкнехт призвала отменить санкции против России после выборов

Сара Вагенкнехт, основательница партии ССВ, предлагает отменить санкции против России после победы партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт, где они набрали 43,8% голосов.

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