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Число пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106  

Число пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106  

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Прослушать новость Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 106 человек, об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

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