Нарколог на дом

Когда человек оказывается в плену алкогольной зависимости, каждый день становится борьбой. В Рязани существует наркологическая клиника, где помощь начинается с первого звонка.
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