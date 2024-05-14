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Прогноз Дацик — Тернер на Бойцовском клубе РЕН ТВ 26 мая: коэффициенты и ставки на бой

Прогноз Дацик — Тернер на Бойцовском клубе РЕН ТВ 26 мая: коэффициенты и ставки на бой

Поклонники Вячеслава Дацика наверняка соскучились по своему кумиру. Совсем недавно он должен был выйти на поединок против Александра Емельяненко, но их бой в рамках Ural FC был отменен по техническим причинам.

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