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Газета.ру

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Мерц выступит со специальным заявлением после экзитполов на земельных выборах

Мерц выступит со специальным заявлением после экзитполов на земельных выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц собирается выступить со специальным заявлением после объявления экзитполов на земельных выборах в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.

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