Смоленские приставы приостановили деятельность гостинично-ресторанного комплекса

Проверка показала, что организация нарушила требования пожарной безопасности Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность гостинично-ресторанного комплекса в Промышленном районе Смоленска.
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