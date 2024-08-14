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Главный враг России

Главный враг России

В. Акимов ВЗГЛЯД пенсионера Главный враг России - это российское телевидение. Оно страшнее Америки и НАТО, губительнее атомных бомб.

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