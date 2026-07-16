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Акушер-гинеколог Рузской больницы Юлия Владыка напомнила о профилактике ИППП

Акушер-гинеколог Рузской больницы Юлия Владыка напомнила о профилактике ИППП

Минздрав России проводит неделю профилактики инфекций, передающихся половым путем с 13 по 19 июля. Нередко такие заболевания развиваются без явных признаков, но при отсутствии терапии могут спровоцировать тяжелые осложнения — от хронических воспалений до проблем с зачатием и трудностей в период вынашивания ребенка.

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