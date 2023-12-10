Путин: власти Украины "оборзели", объявив русских некоренным народом

Владимир Путин заявил, что украинские власти "оборзели", объявив русских некоренной нацией. Он также сказал, что у Украины нет собственной идеологии, промышленности и денег, поэтому нет будущего, а у России — есть.
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