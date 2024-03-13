«Почта России» может потерять 20% выручки из-за отмены беспошлинного ввоза

Член совета директоров «Почты России» и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выразил обеспокоенность рисками, связанными со снижением лимита беспошлинных покупок при ввозе зарубежных товаров до €200.
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