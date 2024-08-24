«Предательство». Мотористы Renault написали письмо боссу концерна

«Предательство». Мотористы Renault написали письмо боссу концернаAlpineСотрудники моторостроительного подразделения Renault F1 написали публичное письмо генеральному директору французского концерна Луке Де Мео и назвали предательством возможный переход Alpine на двигатели Mercedes.
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