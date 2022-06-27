РЕН ТВ

195 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Aндреев
    Как говорил Петр1-мал клоп,но вонюч.В Литве остались ...
  • Елена Мамонова
    БольнойМужчина выбросил ...
  • Элви Эс
    меня  удивил не только примитивный "ответ", но и как долго они его обдумывали - лет девять 🤣Британцы сочли кл...

Военные ВСУ вновь обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник в очередной раз обстреляли Донецк. По городу открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх