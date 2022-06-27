Военные ВСУ вновь обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник в очередной раз обстреляли Донецк. По городу открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.