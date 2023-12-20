Здравствуй, Бабушка Мороз: кто поздравляет детей с Новым годом в российских семьях

Папа в костюме Деда Мороза в половине случаев поздравляет своих детей в новогодние праздники. Если глава семейства не обладает артистизмом, то приходится вызывать на помощь кого-то из родственников мужского пола.
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