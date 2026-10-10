На Северном Кипре опознали тело погибшей при кораблекрушении россиянки

Судебно-медицинские эксперты установили личность Юлии Осджан, гражданки России, погибшей в результате кораблекрушения парома FiloJet у северного побережья Северного Кипра.
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