Учащиеся учебных групп ВД-61, ВД-62, ВД-64, ТТ-36, ХК-36, с чувством гражданского долга, осознания роли быть наследниками героев, победителей фашизма с удовольствием посмотрели документальный фильм ´Воспоминание о подвиге´.
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