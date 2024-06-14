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Диетолог Чухачева: 400 граммов котлет закроют среднюю дневную норму белка

Диетолог Чухачева: 400 граммов котлет закроют среднюю дневную норму белка

Для человека среднего возраста нужно около 70 граммов белка в день: такое количество содержат 300-380 граммов сырников из творога жирностью 2-5%, 300 граммов стейков из индейки, либо 400-500 граммов котлет.

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