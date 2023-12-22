В Москве состоялось главное событие года в сфере транспорта и логистики

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта России организовала международный форум «Цифровая транспортация» в московском кластере «Ломоносов».
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