МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
ГлавнаяБлогИНТЕРЕСНОКавказские блюдазаконы республикиИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    ДА УЖ! Самое обидное, что большинство верит Путину. Даже в нашей семье, жена за Путина горой стоит.Путь в русскую ре...
  • 6324362 Елен
    закрыть ельцин центр))))))))его предать анафеме)))))и наконец написать правду в учебниках по истории,,,,«Черный октябрь» ...
  • Александр Николаевич
    Правильное начало статейки - "Гражданские лица на Новоарбатском мосту наблюдают...". Можно добавить -многие , меткие ...«Черный октябрь» ...

В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад

В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад

Айнур Курманов.   В Казахстане выходит семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе по украинскому сценарию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх