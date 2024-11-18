В России могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД. Например, штраф за непристегнутые ремни безопасности предлагают увеличить с тысячи рублей до 1,5 тысяч рублей, а штраф за пьяную езду увеличится с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.