Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заморозить закон об антироссийских санкциях стало логическим продолжением достигнутых договоренностей по дизельному топливу.
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