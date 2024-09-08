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Царьград

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Глава ЦРУ Бернс объяснил встречу с Нарышкиным в 2022 году: Россия могла применить ТЯО

Глава ЦРУ Бернс объяснил встречу с Нарышкиным в 2022 году: Россия могла применить ТЯО

США заподозрили Россию в намерении применить ядерное оружие на фоне неудач на фронте.Власти США экстренно отправили главу ЦРУ Уильяма Бернса в дипломатический вояж в Турцию, поскольку заподозрили Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие (ТЯО).

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну ну -цену себе набивает -Миротворец хренов
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