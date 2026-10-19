Во французском городе Мюлуз 17-летняя девушка потеряла глаз во время протестов студентов. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокурора города Николя Эйца.
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