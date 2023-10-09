Без света останутся жители 14 улиц Уссурийска 10 октября

Временное отключение электричества ожидается 9 октября. С 09.00 до 18.00 часов света не будет в домах по улицам Барановская, Мишенная, Ключевая, Ворошиловская, Безымянная, Надеждинская, Полигонная, переулок Мостовой, переулок Надеждинский.