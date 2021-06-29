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«Я солгала, что в порядке»: Бритни Спирс заявила об издевательствах отца и потребовала освободить ее от опеки (ВИДЕО)

«Я солгала, что в порядке»: Бритни Спирс заявила об издевательствах отца и потребовала освободить ее от опеки (ВИДЕО)

СМИ сообщают о том, что накануне скандально известная британская исполнительница Бритни Спирс пришла в суд в Лос-Анджелесе в попытке снять с себя опекунство отца, Джеймса Спирса, которое ранее было наложено из-за нестабильной психики певицы.

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