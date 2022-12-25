Наш потерянный мир

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Силуанов: РФ принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам

Силуанов: РФ принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам

В Российской Федерации не допустят поставок нефти по установленным Западом ценам, поскольку диктат потребителя должен сохраняться на рынке рыночными методами, прокомментировал глава Минфина РФ Антон Силуанов введение потолка цен на российскую нефть.

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