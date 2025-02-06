Хавбек «Валенсии» Гильямон ударил Педри в голень в подкате. Судья не показал карточку

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«Валенсия» принимает «Барселону» в 1/4 финала Кубка Испании (0:2, первый тайм). На 8-й минуте полузащитник хозяев Уго Гильямон пошел в подкат и ударил хавбека гостей Педри ногой в голень.