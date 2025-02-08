В Петербурге прошел первый всероссийский экзамен по науке для всех возрастов

Ко Дню российской науки в историческом здании Императорской академии наук на Университетской набережной впервые состоялся Всероссийский научный диктант Ко Дню российской науки в историческом здании Императорской академии наук на Университетской набережной впервые состоялся Всероссийский научный диктант.
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