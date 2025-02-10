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Поддержат энергию и укрепят организм: топ-5 полезных перекусов

Здоровый перекус должен быть богат питательными веществами, клетчаткой и «правильными» жирами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

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