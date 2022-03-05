Заявка «Турана» на сезон-2022

Стала известна заявка «Турана» на сезон. Вратари: Бекжан Токтарбай, Эмиль Балаев, Ержан Токотаев; Защитники: Касымжан Таипов, Султан Абилгазы, Александр Клещенко, Олжас Керимжанов, Бакдаулет Акберген, Андрей Залеский; Полузащитники: Лев Скворцов, Санжар Сатанов, Еркин Тапалов, Фархат Мусабеков, Асылжан Аббас, Азат Нургалиев, Чиди Осучукву, Абдуллай Диакате, Максим Федин; Нападающие: Танат Нусербаев, Шохан Абзалов, Алияр Мухаммед, Темирлан Амиров.
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