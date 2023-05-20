Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

МИД Украины рассказал об обещании Германии касательно ПВО для Киева

МИД Украины рассказал об обещании Германии касательно ПВО для Киева

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал об увеличении количества систем противовоздушной обороны, которые были обещаны Киеву со стороны союзников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх