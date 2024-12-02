Политик Царев: Зеленский хочет до 1 января получить от США оружия на год вперед

Украинский лидер Владимир Зеленский делает ставку не на избранного президента США Дональда Трампа, а на действующую власть демократов, надеясь, что ему успеют отгрузить оружия на год вперед до инаугурации республиканца, которая состоится в январе.
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