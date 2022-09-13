Страна и люди

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ на 13.09.2022 утро

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ на 13.09.2022 утро

НЕОНАЦИСТЫ НАЧАЛИ ЧИСТКИ - РОССИЯ ОТВЕЧАЕТ "ВАГНЕРОМ". НАСТУПЛЕНИЕ - ИТОГИ ДНЯ ВСУ потеряли за сутки более 300 человек убитыми и до 1000 ранеными, но продолжают наступление.

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