ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ на 13.09.2022 утро

НЕОНАЦИСТЫ НАЧАЛИ ЧИСТКИ - РОССИЯ ОТВЕЧАЕТ "ВАГНЕРОМ". НАСТУПЛЕНИЕ - ИТОГИ ДНЯ ВСУ потеряли за сутки более 300 человек убитыми и до 1000 ранеными, но продолжают наступление.
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