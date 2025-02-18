Мария Багреева: почти 50 тыс закупок провели регионы на Портале поставщиков

В 2024 году региональные заказчики провели на московском портале поставщиков почти 50 тысяч закупок по потребностям на общую сумму 84 млрд рублей, об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.