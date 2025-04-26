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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» впервые при Анчелотти проиграл 13 матчей за сезон

Мадридцы сегодня уступили «Барселоне» (2:3) в финале Кубка Испании. Это их 13-е поражение в текущем сезоне.

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