На лунной базе больше двух лет жить смертельно опасно

Всё дело в радиации ☢️ Вообще в плане космической радиации для космонавтов и астронавтов действуют обычные ограничения, как для людей, связанных с атомной промышленностью или теми же рентгеновскими аппаратами – 1000 миллизивертов за всю жизнь.