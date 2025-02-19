Овечкин уступил Кросби в рейтинге лучшего игрока века в НХЛ

Пять россиян вошли в топ-25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии Daily Faceoff.фото: nhl.com/capitalsПять россиян вошли в топ-25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии популярного североамериканского хоккейного издания Daily Faceoff.