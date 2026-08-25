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Аргументы и Факты

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В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством

В Турции назвали удары ВСУ по торговым судам в Черном море пиратством

Турецкий судоходный бизнес столкнулся с беспрецедентным кризисом в Черном море. Председатель правления компании «Трансбосфор» Мустафа Джан в интервью Bloomberg HT обвинил Украину в нападениях на турецкие коммерческие суда, назвав эти действия «пиратством».

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