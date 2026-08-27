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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья о Мбаппе: «Это не последний его хет-трик в сезоне. «Реал» намного опаснее, когда Килиан в огне. Это привилегия – то, что он в нашей команде»

Защитник «Реала» Марк Кукурелья высказался о Килиане Мбаппе после хет-трика нападающего в матче 2-го тура Ла Лиги против « Реал Сосьедад » (4:1).

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