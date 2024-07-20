Рязанский ветеран ВОВ Анна Мишина отметила 101 год

Анна Ивановна – настоящая труженица, которая усердно работала в мирное и военное время. Долгожительницу поздравили помощник депутата Рязанской областной Думы Аркадия Фомина – Александр Кузьмин, заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам Светлана Варнавская и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Кильдишева.