Рязанский ветеран ВОВ Анна Мишина отметила 101 год

Анна Ивановна – настоящая труженица, которая усердно работала в мирное и военное время. Долгожительницу поздравили помощник депутата Рязанской областной Думы Аркадия Фомина – Александр Кузьмин, заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам Светлана Варнавская и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Кильдишева.
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