МО РФ предоставило кадры боев за населенный пункт Садки в Сумской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кадры боевой работы группировки войск "Север" по установлению контроля над населенным пунктом Садки Сумской области опубликовало российское военное ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым