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ТАСС

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МО РФ предоставило кадры боев за населенный пункт Садки в Сумской области

МО РФ предоставило кадры боев за населенный пункт Садки в Сумской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кадры боевой работы группировки войск "Север" по установлению контроля над населенным пунктом Садки Сумской области опубликовало российское военное ведомство.

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