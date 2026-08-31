Западный Берег и Газа: три человека были убиты и еще несколько получили ранения в результате авиаудара Израиля по автомобилю в районе Тель-эль-Хава, к юго-западу от города Газа, в центре сектора Газа, ранее в тот же день.
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